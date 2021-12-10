10 Декабря 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
новый уренгой (2005) | Фото: Накануне.ru

На Ямале из-за таяния вечной мерзлоты начали разрушаться дома

В нескольких городах Ямала начали разрушаться дома. Причина – таяние вечной мерзлоты, передаёт корреспондент Накануне.RU.

К формированию системы автоматического температурного мониторинга грунтов приступили в позапрошлом году, сообщает "Российская газета". Среди примеров "рассыпающихся" жилых домов – в Новом Уренгое "заплясал" нововозведённый жилой комплекс, одна из четырёх проблемных многоэтажек в итоге вообще демонтирована. В посёлке Пангоды пошёл трещинами построенный пять лет назад 47-квартирный дом. Его состояние признано аварийным.

Если такого рода ЧП будут учащаться в геометрической прогрессии, никаких бюджетов не хватит для выправления строений. По словам сотрудника Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Светланы Бадиной, при негативном развитии событий, потери округа могут достичь 500 млрд руб.

Теги: Новый Уренгой, Пангоды, жилой дом



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