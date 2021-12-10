Прокуратура обратилась в суд для сноса недостроя Хабибуллина на Октябрьской площади

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга зарегистрировал исковое заявление от местной прокуратуры в отношении экс-депутата гордумы Олега Хабибуллина. Речь идет о недострое на Октябрьской площади, где Хабибуллин собирался возвести 10-этажный деловой центр.

Исходя из информации в картотеке, иск подан "в интересах неопределенного круга лиц". Помимо истца и ответчика, в судебном процессе, также будет выступать третье лицо - департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Первое заседание состоится 13 декабря.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на исковое заявление, Хабибуллин не обеспечил "устойчивость и сохранность конструкций, материалов, а также не обеспечена безопасность объекта и строительной площадки для населения и окружающей среды, консервация объекта не выполнена", что было выявлено в ходе проверки летом текущего года. Помимо этого, во время проверки прошлогодней весной якобы были выявлены многочисленные признаки разрушения здания.

"Прошу возложить обязанность на Хабибуллина Олега Вахалиевича, осуществить демонтаж объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: пл. Октябрьская, 5 в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу", - говорится в исковом заявлении.

Как пояснил сам экс-депутат, он обратился к замгенпрокурора, указав на то, что в ведомстве имеются "проявления коррупции".

По его словам, другой застройщик хочет забрать себе еще один земельный участок, несмотря на то, что Хабибуллин это здание выкупал у государства на публичных торгах. "Это все напоминает историю фильма "Левиафан", когда такое происходит с простым человеком, а я простой человек и никакой не олигарх. По правилам 90-х годов, крупный бизнес хочет забрать то, что им не принадлежит", - рассказал Хабибуллин.

Он также добавил, что даже если здание по решению суда все же снесут, он построит на этом месте новое, поскольку данный участок находится в долгосрочной аренде.