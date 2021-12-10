Прокуратура обратилась в суд для сноса недостроя Хабибуллина на Октябрьской площади

10 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Пришел депутат гордумы Олег Хабибуллин (2018) | Фото: Накануне.ru

Прокуратура обратилась в суд для сноса недостроя Хабибуллина на Октябрьской площади

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга зарегистрировал исковое заявление от местной прокуратуры в отношении экс-депутата гордумы Олега Хабибуллина. Речь идет о недострое на Октябрьской площади, где Хабибуллин собирался возвести 10-этажный деловой центр.

Исходя из информации в картотеке, иск подан "в интересах неопределенного круга лиц". Помимо истца и ответчика, в судебном процессе, также будет выступать третье лицо - департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Первое заседание состоится 13 декабря.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на исковое заявление, Хабибуллин не обеспечил "устойчивость и сохранность конструкций, материалов, а также не обеспечена безопасность объекта и строительной площадки для населения и окружающей среды, консервация объекта не выполнена", что было выявлено в ходе проверки летом текущего года. Помимо этого, во время проверки прошлогодней весной якобы были выявлены многочисленные признаки разрушения здания.

"Прошу возложить обязанность на Хабибуллина Олега Вахалиевича, осуществить демонтаж объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: пл. Октябрьская, 5 в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу", - говорится в исковом заявлении.

Как пояснил сам экс-депутат, он обратился к замгенпрокурора, указав на то, что в ведомстве имеются "проявления коррупции".

По его словам, другой застройщик хочет забрать себе еще один земельный участок, несмотря на то, что Хабибуллин это здание выкупал у государства на публичных торгах. "Это все напоминает историю фильма "Левиафан", когда такое происходит с простым человеком, а я простой человек и никакой не олигарх. По правилам 90-х годов, крупный бизнес хочет забрать то, что им не принадлежит", - рассказал Хабибуллин.

Он также добавил, что даже если здание по решению суда все же снесут, он построит на этом месте новое, поскольку данный участок находится в долгосрочной аренде.

Теги: недострой, Октябрьская площадь, Хабибуллин, прокуратура, суд, снос



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7560

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Каталог товаров: indesit wiun 102 на сайте www.mvideo.ru