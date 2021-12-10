Врачи ЮАР: В стране больше всего заболевают COVID-19 дети

В ЮАР за первую неделю декабря большинство случаев заболевания COVID-19 зафиксировано среди детей в возрасте от 10 до 14 лет. Данные привел Национальный институт инфекционных заболеваний (НИИЗ) страны.

Там отметили, что у подавляющего большинства новых заразившихся SARS-CoV-2 в декабре был выявлен штамм "Омикрон". При этом молодые люди переносят эту разновидность коронавируса в легкой форме, пишет Regnum.

Ранее сообщалось, что два россиянина, вернувшиеся из ЮАР и заразившиеся "Омикрон"-штаммом коронавируса, переносят болезнь в легкой форме.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что штамм коронавируса "Омикрон" может нести в себе меньше угроз для заразившихся, чем другие существующие штаммы SARS-CoV-2.