"Люди – людям". Как гражданские проекты Югре развиваются с помощью инициативного бюджетирования

Югра – один из лидеров по инициативному бюджетированию и поддержке гражданских инициатив. Окружные власти ведут активную разъяснительную работу, объясняя жителям, как они могут получить деньги на свой проект – государственный и муниципальный бюджеты дают возможность любому заинтересованному человеку, желающему решить проблему, с помощью инициативного бюджетирования это сделать. На днях округ стал местом проведения "Северной школы консультантов инициативного бюджетирования", и представленные там проекты войдут в Стратегию социально-экономического развития Югры до 2050 г., передаёт корреспондент Накануне.RU.

В Ханты-Мансийске с 7 по 9 декабря работает первая российская "Северная школа консультантов инициативного бюджетирования". Её участники обсуждают проблемы, выявленные в ходе реализации инициативных проектов, существенно влияющих на активность участия граждан в решении вопросов местного значения.

Первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов отмечает, что к конечным получателям инициативного бюджетирования являются жители округа, которые привлекаются к решению различных местных проблем, задач.

"Для нас важно эту программу, понимание сути и миссии инициативного бюджетирования донести до жителей и вовлечь их в работу. У Югры сложилась практика привлечения муниципальных образований к инициативному бюджетированию. Ответственным за это направление стал наш гражданский сектор. Это наложило отпечаток: мы стали работать через некоммерческие организации, лидеров общественного мнения, которые были с нами в других проектах. В итоге мы быстро набрали обороты. Готовы поделиться своим опытом и принять те знания, которые вы привезли с собой", - отметил Алексей Шипилов.

Руководитель Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России Владимир Вагин отметил, что "Северная школа" – знаковое событие.

"Мы продолжаем традицию школ-консультантов инициативного бюджетирования. Ханты-Мансийск выбран местом проведения "Северной школы" не случайно: округ в последние несколько лет стремительно вышел в число лидеров инициативного бюджетирования. В регионе работает несколько направлений. Например, для взрослых и для школьников. В декабре состоится форум финансовой грамотности, во время которого пройдёт I окружной конкурс проектов школьного инициативного бюджетирования", - сказал Владимир Вагин.

"Северная школа" включает в себя важное событие – фестиваль лучших проектов инициативного бюджетирования Югры. Оценивать будут проекты со всей страны и из-за рубежа. "Учатся" в "школе" Узбекистан и Португалия.

"Инициативное бюджетирование не предлагает людям проекты заранее. Важно, чтобы жители сами определяли, какие проекты являются сейчас важными, потому что речь идёт о приоритетах, которые есть у югорчан. Практически все вопросы местного значения – вопросы инициативного бюджетирования", - сказал Вагин, уточнив, что следует рассказывать жителям о том, что есть такой способ участия в гражданской, общественной жизни.

"Сегодня государственный и муниципальный бюджеты дают возможность любому заинтересованному человеку, желающему решить проблему, с помощью инициативного бюджетирования это сделать", - подытожил Владимир Вагин.

Директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова отметила, что у общественности сейчас существует "запрос на министерство счастья".

"Каждый из вас, авторов инициативных проектов, тех, кто причастен к развитию инициативного бюджетирования в России, является министром счастья для своего региона, города, посёлка", - сказала Шумакова.

На уровне округа утверждено "Развитие экосистемы гражданских инициатив". Проект базируется на "трёх китах": инфраструктуре, компетенциях, развитых инструментах поддержки гражданских инициатив.

"Инициативы, которые будут высказаны во время "Северной школы", войдут в Стратегию социально-экономического развития Югры до 2050 г. Инструменты инициативного бюджетирования должны быть заложены во всех государственных программах. Система управления "Люди – людям", на которую всех настраивает губернатор Наталья Комарова, - основа распределения бюджетных средств", - сказала Елена Шумакова.

Добавим, что Югра традиционно является лидером по развитию гражданского общества, поддержке общественных инициатив, вовлечению граждан и общественности в принятие управленческих решений. И для реализации этих целей в декабре проходит целый ряд масштабных мероприятий. Помимо "Северной школы консультантов инициативного бюджетирования", это также VI Международный гуманитарный форум "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели", который посвящен измерению вклада гражданского общества в развитие территорий, эффектов социальных проектов и успешности региональных и глобальных программ по развитию общественных инициатив, и краудсорсинг-проект "Общественный контроль – 2022", призванный сформировать такой план по важным направлениям экономического и социального развития Югры на будущий год через сбор идей и предложений от общественных советов и активных граждан Югры. Давно зарекомендовали себя в Югре и такие акции как "МыВместе", "Недели добра", проекты #УЧИТЕЛЬВОЛОНТЕР и другие, ставшие яркими примерами массовой поддержки различных проектов со стороны населения и драйверами частной инициативы.

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