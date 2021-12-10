Мультимедийные выставки, созданные Фондом святой Екатерины, получили признание на международном уровне

Накануне стало известно, что в шорт-лист престижной международной премии Best Event Awards World Experience 2021 вошли мультимедийные проекты «Николай Кузнецов. Человек-легенда» и «Александр Невский. Судьба России» как вошедшие в перечень самых технологичных музейных пространств России.

Эти проекты Фонда святой Екатерины будут соперничать за победу сразу в трех номинациях: «Использование технологий», «B2C-событие» и «Культурные, музыкальные и спортивные события».

Конкуренция высокая - в перечне претендентов компании из Италии, России и Нидерландов, экспертную группу тех, кто будет определять победителей, возглавит Ульрике Тондорф.

Эксперты будут определять лучших по критериям: креативность, технологические инновации, исполнение, вовлеченность, атмосфера, методы и инструменты воздействия на чувства людей, эффективность и т.д.

«Мы очень рады, что проекты, создаваемые Фондом святой Екатерины, получают не только внимание и любовь со стороны посетителей, но и высокую оценку жюри международных премий», — сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Стоит напомнить, что сультимедийные проекты фонда святой Екатерины уже имеют в своем портфолио престижные награды: проект «Николай Кузнецов. Человек-легенда» стал победителем сразу в двух категориях - «Использование технологий» и «Креативная инсталляция» в рамках премии BEA Italy. А выставочный проект, посвященный великому князю Александру Невскому, стал лучшим просветительским проектом в сфере «История» премии «Знание» — своеобразный «Оскар» в области просвещения и просветительства в России.

Справка: The Best Event Awards World — главное международное признание мероприятий в индустрии событий. Премия была учреждена в 2006 году компанией ADC Group для поощрения компаний, создающих ивент-события различных уровней и направленности.