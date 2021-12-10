В 2022 году на создание 9 новых поликлиник из бюджета Кубани направят 1,5 млрд рублей

В 2022 году из бюджета Кубани выделят 6,7 млрд рублей на возведение объектов здравоохранения, передает корреспондент Накануне.RU. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил на сессии регионального заксобрания.

"Впервые из бюджета края направят 1,5 млрд рублей на проектирование и строительство 9 новых поликлиник. Медицинская отрасль, как ни одна другая нуждается в постоянном внимании и поддержке, особенно в такое непростое время. Поэтому на развитие объектов здравоохранения выделяем 6,7 млрд рублей. В частности – 4,7 млрд рублей на строительство второй очереди больницы имени Очаповского. Несмотря на то, что поднялись цены на стройматериалы, мы продолжаем строить", – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Кроме того, 375 млн рублей из бюджета края будет выделено в 2022 году на строительство 15-ти офисов врачей общей практики и проектирование 12 ВОПов.

Стоит отметить, что в Краснодарском крае реализуется сразу несколько региональных программ, в рамках которых идет масштабное обновление сферы здравоохранения. В частности, общее финансирование госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2021 году на Кубани составило 3,7 млрд рублей. Эти средства были направлены на приобретение медицинского оборудования, капремонт поликлиник, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, обновлением охвачено 15 районов региона.

По краевой госпрограмме «Развитие здравоохранения» в небольших населенных пунктах Краснодарского края возведено 20 ВОПов. На строительство и проектирование ВОПов дополнительно из краевого бюджета в 2021 году направили 55 млн рублей. Общая сумма составила порядка 465 млн рублей, из них почти 385 млн выделено на офисы врачей общей практики.

Также в Краснодарском крае успешно реализуется национальный проект «Здравоохранение». Благодаря ему с 2019 года в регионе установили 39 фельдшерско-акушерских пунктов. В текущем году планируют открыть 7 ФАПов, до 2025 года – еще 31. И в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в медучреждения региона поступает оборудование для борьбы с онкологией.