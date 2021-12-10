10 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
в Госдуме (2017) | Фото: Известия

В Екатеринбурге уничтожили почти 300 кг нелегально ввезенного европейского сыра

Сотрудники ФСБ, Россельхознадзора, Уральской оперативной и Екатеринбургской таможни нашли торговую точку в Екатеринбурге, где продавали незаконно ввезенный в страну дорогой европейский сыр, колбасы и хамон. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области. После этого было изъято и уничтожено почти 300 кг иностранной продукции.

Во время проверки было найдено 110 кг мясной продукции и 175,06 кг сыра из Франции, Испании, Италии и Польши. Напомним, что ввоз товаров из этих стран запрещен указом президента Российской Федерации в 2014 году.

"Инспекторы выявили продукцию неизвестного происхождения, без ветеринарных сопроводительных документов, удостоверяющих его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, без ветеринарно-санитарной экспертизы. Такая продукция не подвергалась ветеринарному контролю, а значит, является небезопасной", - рассказали в пресс-службе.

После проверки, в отношении владельца магазина было возбуждено дело об административном правонарушении ч.1 ст.10.8 КоАП РФ "Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства". Наказание для юридического лица по данной статье предусматривает штраф в размере 20 тыс. рублей.

Теги: сыр, колбасы, хамон, нелегально, незаконно



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