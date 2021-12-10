"Это ж надо так разбираться в России". Нуланд высказалась "о Свердловске и Екатеринбурге"

Официальный представитель МИД Мария Захарова отшутилась, прокомментировав заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд, раскритиковавшей Екатеринбург.

Напомним, ранее Нуланд заявила, что "Украина хочет быть больше похожей на Париж или Берлин, чем на Свердловск и Екатеринбург. Во всяком случае, как они выглядят сейчас".

"Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что Свердловск и Екатеринбург - это два одновременно существующих города. Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России", - написала у себя в Telegram-канале Захарова.

Высказался про "ляп" Нуланд и Олег Матвейчев, известный политтехнолог, уроженец Свердловска. "Богатый промышленный город-донор. Там люди не прячутся от банд мигрантов. Там не экономят на газе и горячей воде . За 30 лет город Екатеринбург вырос с 1 млн до 2 миллионов. Потому что там работы много и нет безработицы. Аэропорт Екатеринбурга лучше любого аэропорта Берлина и Парижа. Высотные здания Екатеринбурга таковы, что на Украине вообще нет ничего подобного. Супермаркеты и рынки Екатеринбурга гораздо разнообразней, качественней по продуктам и дешевле по ценам любого рынка Парижа и Берлина", - сказал Матвейчев изданию "ПолитНавигатор".

Напомним, что ранее высказывания замгоссекретаря США о воссоздании Владимиром Путиным СССР прокомментировал Дмитрий Песков. "Госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства", - сказал Песков, добавив, что воссоздание СССР невозможно.