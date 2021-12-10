В Госдуме хотят принять законопроекты о QR-кодах в первом чтении и только ко второму внести поправки

В Госдуме не готовы отказываться от рассмотрения правительственных законопроектов о введении QR-кодов в самолетах, поезда и общественных местах даже после того, как президент согласился с правозащитниками на счет того, что "процедура должна быть прозрачной и понятной".

Возглавляющий фракцию "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев не стал комментировать тему, пишут "Ведомости". Зато его однопартиец и зампред комитета по безопасности Эрнест Валеев заявил, что по думской традиции закон может быть принят в первом чтении уже 16 декабря, а ко второму чтению в него внесут поправки: "Перерабатывать законопроект можно после того, как его одобрят или не одобрят".

"Единоросс" Дмитрий Хубезов, возглавляющий комитет ГД по охране здоровья, тоже выступает за рассмотрение законопроекта в первом чтении и дальнейшем добавлении поправок. По его словам, уже есть список вопросов, которые должны быть проработаны. Например, выдача QR-кодов всем обладателям антител, исключения из правил в экстренных случаях и т.д.

Стоит отметить, что визит в Госдуму профильных министров – глав Минтранса, Минздрава и вице-премьера Татьяны Голиковой, возглавляющей федеральный штаб по борьбе с коронавирусом, - состоится только в понедельник, 13 декабря. Министры должны будут встретиться со всеми фракциями и выступить на заседаниях минимум трех комитетов до первого чтения (16 декабря). Это при том, что на встречи с парламентариями у членов правительства был целый месяц, в течение которого можно было успеть подготовить законопроект таким образом, чтобы он сразу всех устраивал.

Напомним, вчера президент Путин сказал, что в вопросе о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах "нужно действовать аккуратно, вежливо". Он отметил, что "есть люди, которые против прививок и против любых ограничений, а есть те, кто прививается и требует от властей огородить их от тех, кто не привит".

Политолог Максим Жаров полагает, что, судя по всему, QR-законопроекты будут "продавлены" через Госдуму и СовФед, а дальше Путин возьмёт паузу и подпишет их прямо накануне внедрения этой "практики", то есть, ориентировочно в последних числах января. В таком случае не исключено повторение "ноябрьского абсурдизма", когда в регионы из центра поступает команда ввести QR-коды на транспорте, а транспортная система к этому не готова.