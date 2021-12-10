ФСБ: Корабль ВМС Украины, двигавшийся в сторону Керчи, лег на обратный курс

ФСБ России заявило о провокации экипажа корабля ВМС Украины "Донбасс".

Судно приблизилось к Керченскому проливу, требования изменить курс он не выполнял, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Утром 9 декабря "Донбасс" снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керчи. При этом заявок на прохождение пролива Керчь-Еникальским каналом от украинской стороны не было.

Корабль российской береговой охраны сообщил о необходимости соблюдать законы, но с борта украинского судна получил ответ, что следовать через Керченский пролив "Донбасс" не планирует.

Судно, не реагируя на требования российских пограничников, приблизилось к Керченскому проливу на 18 миль. Позднее "Донбасс" лег на обратный курс, по-прежнему не отвечая на запросы.

В ФСБ отметили, что подобные действия создают угрозу безопасности мореплавания.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что какой-либо опасности для экипажа двигавшегося к Керченскому проливу корабля ВМС Украины не было.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Моряков задержали за нарушение российской границы и вторжение в территориальные воды России.

Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить 24 украинских моряков и три украинских судна. В Кремле заявляли, что судьбу задержанных украинских моряков решит суд.

В итоге военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. 18 ноября Россия передала Киеву и задержанные корабли.