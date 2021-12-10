10 Декабря 2021
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ЦПКиО им. Маяковского (2014) | Фото: Накануне.RU

В ЦПКиО Екатеринбурга появится арт-объект, посвященный свободе поэтического слова

Уральский фестиваль "ЧО", организованный компанией "Атомстройкомплекс", презентует Екатеринбургу новый арт-объект, посвященный свободе поэтического слова. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фестиваля, презентация "Трибуны поэта" состоится в парке Маяковского уже в ближайшую среду.

"Со времен Древнего Рима трибуна — место, где протекает и осуществляется политическая деятельность. Трибуна поэта — место, где протекает и осуществляется поэтическая деятельность, – рассказывает о концепции объекта художник Эдуард Кубенский. – Трибуна поэта — никакой политики!"

Изначально, еще восемь лет назад, арт-объект был придуман для размещения перед Центральной библиотекой имени Белинского, однако по техническим причинам так и не был реализован. Планируется, что на презентации, помимо рассказа об объекте от художника и организаторов фестиваля, пройдут публичные чтения стихотворений от известных горожан. В чтениях также сможет принять участие любой желающий, пришедший на мероприятие.

Напомним, что в этом году фестиваль проводится совместно с Уральским Филиалом ГМИИ им. А.С.Пушкина (ГЦСИ в Екатеринбурге) и АНО "Стандарт 2.0". Тема фестиваля 2021 года — "ГОРОД В ЛЕСАХ". Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

Теги: Трибуна поэта, арт-объект, свобода, ЦПКиО, фестиваль ЧО, Екатеринбург



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