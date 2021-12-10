Раскрыты подробности уголовного дела против ведущего советника департамента Минобороны Лопатина

Стали известны подробности уголовного дела против ведущего советника департамента министерства обороны России Александра Лопатина.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, еще одним фигурантом дела о взятке проходит директор департамента филиала Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Комасько. Оба подозреваются в получении взятки от директора коммерческой организации в рамках госконтракта.

В апреле 2021 за 1,4 млн руб. они согласились создать условия для беспрепятственной оплаты изготовленного и поставленного данной организацией в рамках государственного контракта авиационно-технического имущества.

Лопатин работает ведущим советником департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа, Комасько возглавляет департамент обеспечения авиационным имуществом филиала ПАО "ОАК".

Напомним, Басманный суд Москвы назначил советнику управления департамента Минобороны Александру Лопатину домашний арест сроком на два месяца. Лопатин был задержан в Москве 9 декабря. Сотруднику Минобороны грозит до 15 лет заключения со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.