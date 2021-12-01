В Екатеринбурге открыли еще один памятник маршалу Жукову

В Екатеринбурге появился памятник, посвященный службе на Урале четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия Жукова.

Торжественная церемония прошла с участием заместителя губернатор Азата Салихова, мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и представителей ЦВО. В честь события по проспекту Ленина прошел небольшой парад, ради репетиции которого еще вчера перекрывали главную улицу города.

Скульптура разместилась в центре Екатеринбурга у ЦВО – рядом с другим памятником Георгию Жукову, запечатленным на коне. От имени главы региона Евгения Куйвашева Азат Салихов поблагодарил организаторов мероприятия.

"Вижу особый символизм в этой церемонии: мы открываем памятник в день рождения Георгия Константиновича и на этом самом месте, куда маршал приезжал на работу. Уральцы гордятся, что этап его жизни прошёл именно здесь, в Свердловской области. Сегодня о его жизни на Урале напоминают памятники, мемориальные доски, установленные в разных городах. Эта скульптурная композиция станет еще одним выражением нашего глубокого уважения, почтения маршалу Победы и всему великому поколению победителей", – отметил Азат Салихов.

Напомним, что открытие памятника приурочено к 125-ой годовщине дня рождения маршала. Авторы композиции вдохновлялись историей о встрече Жукова у штаба Уральского военного округа. Так, герой Советского Союза расположился на пассажирском сидении военного внедорожника "Виллис", а встречает маршала начальник штаба генерал-лейтенант Лев Сквирский.

"Этот памятник станет еще одним символом преданности Родине и Великой Победе, важнейшим нравственным ориентиром и примером мужества и стойкости наших отцов, дедов, прадедов, их безграничной любви к Отечеству, символом преклонения перед самоотверженным подвигом русского солдата, спасшего мир от нацизма. Мы обязаны быть достойными этой высочайшей моральной планки в своих делах и поступках, сохранять историческую правду, объединяющую поколения. Наш святой долг – помнить каждого солдата. Увековечить их подвиг – дело совести и чести", – отметил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

Композиция из бронзы весит порядка 5 тонн.

"На нашей земле маршал жил и работал на протяжении пяти лет. За этот, казалось бы, непродолжительный период времени снискал заслуженные народную любовь и уважение, навсегда связал своё имя с историей Урала. Георгий Константинович системно решал вопросы строительства и укрепления инфраструктуры военных городков, повышения качества боевой подготовки. Именно Жуков вывел Уральский военный округ в число передовых", – отметил заместитель полпреда президента в УрФО Александр Калиберда.

Георгий Жуков был начальником Генерального штаба Советской армии в годы Великой Отечественной войны. Первый памятник ему установили в Екатеринбурге у штаба округа в честь 50-летия Победы.