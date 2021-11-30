30 Ноября 2021
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Экономика В России Москва
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным (2021) | Фото: RT

Путин признал, что бедные россияне стали еще беднее в этом году

Президент России Владимир Путин признал, что "от продовольственной инфляции граждане с низким доходом испытывают трудности".

На форуме "Россия зовет!" он заявил, что за время его президентства число бедных россиян сократилось вдвое – с 40 млн до 20 млн, хотя последняя цифра "все равно очень большая".

Президент заметил, что "в этом году реальные доходы населения подрастают". "Но все-таки от продовольственной инфляции граждане с низким доходом испытывают трудности", - признал глава государства.

При этом он считает ошибочной слишком мягкую денежно-кредитную политику, она ведет, по мнению Путина, к росту инфляции. "Мы не будем печатать деньги и вбрасывать их в экономику, не заботясь о том, что будет завтра", - пояснил президент.

Теги: владимир путин, бедность, инфляция



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