30 Ноября 2021
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египет шарм-эль-шейх аэропорт (2011) | Фото: Накануне.ru

Роспотребнадзор попросил россиян не уезжать на Новый год из страны

Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила россиян не уезжать из страны на новогодние каникулы. Это связано с появлением нового омикрон-штамма коронавируса. При этом Россия пока не собирается закрывать границы, как это сделали уже несколько стран.

"Учитывая скорость распространения нового штамма, я вынуждена обратиться к нашим гражданам – быть максимально внимательным к своему здоровью. Новогодние праздники не за горами, и сегодня многие граждане планируют свои поездки за рубеж. Но сегодня очевидно, что лучше сделать это дома. Ситуация развивается в разных странах по-разному. И меры реагирования в каждой стране могут быть самыми разными. Сегодня есть риск получить новый вариант штамма и остаться где-то на неопределенно долгий срок, по решению той или иной страны. Я очень прошу граждан России провести Новый год дома, внутри страны. Ситуация с закрытием границ меняется стремительно, и у путешественников есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем", - заявила Попова на совещании в правительстве РФ.

Отметим, что омикрон-штамм пока не был выявлен в самых популярных у россиян сегодня туристических странах – Египте и Турции, однако страны находятся в непосредственной близости от предполагаемого эпицентра распространения штамма – африканского континента.

Теги: роспотребнадзор, новый год, анна попова, омикрон-штамм, туризм



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