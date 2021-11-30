Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-октябрь вырос на 7,3%

Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-октябрь 2021 года вырос на 7,3%. Таковы предварительные данные органов государственной статистики.

Промышленный рост в регионе в основном обеспечен развитием обрабатывающих производств – 114,5%. По этому показателю Тюменская область занимает 13-е место среди 85 субъектов Российской Федерации.

Наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов – 137,4% к уровню января-октября 2020 года, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – 177%, прочих готовых изделий – 139,8%, прочей неметаллической минеральной продукции – 126%, в ремонте и монтаже машин и оборудования – 125,1%, производстве электрического оборудования – 124,2%, бумаги и бумажных изделий – 123,6%, резиновых и пластмассовых изделий – 114,6%, обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки – 112,6%, производстве мебели – 107,9%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, – 105,2%, металлургическом производстве – 104,8%.

"Поступательный рост промышленного производства в регионе свидетельствует об эффективности нашей экономической политики. Меры по поддержке бизнеса, принимаемые региональным правительством, дают позитивные результаты. Разумеется, мы и в дальнейшем будем способствовать созданию новых и развитию действующих промышленных предприятий в самых разных отраслях", – прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.