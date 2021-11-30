В Советском районе избрали главу

Главой Советского района стал Евгений Буренков, ранее занимавший пост заместителя главы района Игоря Набатова, сообщили Накануне.RU в думе.

Его кандидатуру поддержали 13 из 15 депутатов. Конкурентом Буренкова был начальник управления архитектуры администрации муниципалитета Николай Яковлев. Изначально на должность претендовало шесть человек.

Кандидаты выступили перед депутатами и представили свое видение развитие муниципалитета.



Напомним, глава Советского района Игорь Набатов в апреле 2021 года не набрал необходимого количества голосов депутатов при выборах на очередной срок, а в ходе нынешней кампании отказался от претензий на пост главы муниципалитета.