30 Ноября 2021
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кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

В Советском районе избрали главу

Главой Советского района стал Евгений Буренков, ранее занимавший пост заместителя главы района Игоря Набатова, сообщили Накануне.RU в думе.

Его кандидатуру поддержали 13 из 15 депутатов. Конкурентом Буренкова был начальник управления архитектуры администрации муниципалитета Николай Яковлев. Изначально на должность претендовало шесть человек.

Кандидаты выступили перед депутатами и представили свое видение развитие муниципалитета.

Напомним, глава Советского района Игорь Набатов в апреле 2021 года не набрал необходимого количества голосов депутатов при выборах на очередной срок, а в ходе нынешней кампании отказался от претензий на пост главы муниципалитета.

Теги: Евгений Буренков, глава района, выборы, конкурс



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