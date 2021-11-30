На Ямале директор школы и педагог наказаны за демонстрацию радужного флага

Директор школы и педагог привлечены к дисциплинарной ответственности.

16 ноября учитель в рамках празднования Всемирного дня толерантности разместил презентацию, где на одном из слайдов ученики увидели радужный флаг. Прокурор города внёс главе городского управления образования представление об устранении нарушений закона.

В Лабытнанги директор школы №8 и педагог наказаны за демонстрацию ЛГБТ-флага, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.





