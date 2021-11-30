Губернатор Югры предложила расширить бесплатное тестирование на COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова на сегодняшнем заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом предложила бесплатно тестировать на COVID-19 контактных лиц и граждан в эпидемических очагах бытовых или семейных, контактировавших с больными коронавирусом, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее поручение она отдала департаменту здравоохранения региона.

Сейчас бесплатно тестируют тех, у кого есть признаки острого простудного заболевания и симптомы коронавируса, когда нужно убедиться, что пациент окончательно выздоровел, при положительном экспресс-тесте на коронавирус, чтобы подтвердить диагноз.

По данным оперштаба, на 30 ноября в регионе с начала пандемии выявлено 89 690 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки подтверждено 234 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 44, с симптомами ОРВИ – 189, в бессимптомной форме заболевания – один.