Не будет у нас этого иммунитета, – Дерипаска о коронавирусе

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что сформировать коллективный иммунитет и просто победить коронавирус невозможно. Поэтому нужны новые вливания в здравоохранение и строительство больниц.

"Наш личный опыт, мы построили восемь госпиталей, спасли много тысяч жизней. Не будет другого… Я наблюдаю – не будет у нас этого иммунитета, понятно уже. Нужно вкладывать в здравоохранение, прямо на месте стоить эти больницы, перепрофилировать учреждения. Причем бизнес готов", - заявил Дерипаска во время форума "Россия зовет!".

Он привел пример с социальной ипотекой, когда государство возмещает часть расходов бизнесу, вкладывающему средства в социальные проекты.