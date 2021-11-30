30 Ноября 2021
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Олег Дерипаска (2021) | Фото: Россия зовет!

Люди не будут против инфляции в 5%, если рост экономики будет 7% - Дерипаска

Бизнесмен Олег Дерипаска предлагает государству и Центробанку дифференцировать денежно-кредитную политику для Сибири и Дальнего Востока. По его мнению, существующий дисбаланс между Москвой и регионами сильно отражается на ощущении инфляции и, следовательно, на настроениях россиян.

"У нас есть две проблемы: социальные диспропорции… и территориальная диспропорция. Все засасывается в Москву. Отток средств из регионов колоссален… Давайте экспериментировать: дадим более мягкие условия в регионах Сибири и Дальнего Востока… Ничего не изменится здесь в Москве, если деньги будут влиты в организацию производства в районах Сибири и Дальнего Востока. Никакого влияния на инфляцию это гарантированно не окажет", - предложил Дерипаска главе ЦБ Эльвире Набиуллиной в ходе дискуссии на форуме "Россия зовет!".

"Политика ЦБ и правительства должна быть синхронизирована. Сейчас это не так. Я – за экономический рост. Население будет готово жить с инфляцией 5%, если темпы роста экономики будут 7%. Инфляция в 5% в Москве незамечаема, на Камчатке – уже другое значение имеет. Кто-то может быть согласен на инфляцию, но при этом – на более низкий процент по ипотеке, низкие цены на автомобили и т.д. Ставка – вообще не показатель", - заключил бизнесмен.  

Теги: олег дерипаска, ключевая ставка, инфляция, рост экономики



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