30 Ноября 2021
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соглашение о сотрудничестве (2021) | Фото: Благотворительный фонд РМК

Волонтеры и Благотворительный фонд РМК будут сотрудничать с УрФУ

Волонтерский центр РМК "Сила Урала", добровольцы Уральского федерального университета и Благотворительный фонд РМК подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, подписание состоялось в штаб-квартире Русской медной компании. Достигнута договоренность о проведении совместных акций и популяризации волонтерской деятельности, а также о вовлечении обучающейся молодежи в УрФУ, аспирантов и работников в волонтерскую деятельность.

"Всего через два года нам предстоит принять в Екатеринбурге Всемирные студенческие игры, поэтому Уральский федеральный университет активно развивает систему подготовки и обучения волонтеров, привлекает все больше добровольцев в волонтерский центр. Соглашение с волонтерским центром и благотворительным фондом РМК поможет совместными усилиями реализовать на высоком уровне как сами игры, так и программу нематериального наследия, всемирную научную конференцию FISU, организатором которой станет УрФУ", - отметил ректор университета Виктор Кокшаров.

соглашение о сотрудничестве(2021)|Фото: Благотворительный фонд РМК

Руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук рассказала, что поддержка добровольцев идет уже два года, и масштабы помощи только увеличиваются.

"В июле 2020 года, когда в Нижних Сергах произошло наводнение, мы одними из первых привезли пострадавшим питьевую воду и продуктовые наборы. В 2021 году во время наводнения в Верхней и Нижней Салде волонтеры помогали разбирать завалы и выкачивать воду из погребов. Также в период летних пожаров волонтеры помогали сотрудникам МЧС бороться со стихией. Волонтеры - это люди, для которых чужое горе является призывом к действию, они спешат помогать!", - заявила Баланчук.

А директор Волонтерского центра РМК Владислав Овчинников отметил, что подписание соглашения с УрФУ открывает новые возможности для волонтеров Свердловской области.

"Оно позволит объединить усилия при совместной организации волонтерских программ крупных международных и всероссийских спортивно-событийных мероприятий. Важным блоком соглашения является популяризация добровольчества и вовлечение людей разных возрастов в волонтерскую деятельность", - считает он.

соглашение о сотрудничестве(2021)|Фото: Благотворительный фонд РМК

В сентябре 2021 года добровольцы Благотворительного фонда РМК и сотрудники Русской медной компании объединились в Волонтерский центр РМК. Сегодня количество добровольцев выросло до 10 тысяч человек. Они развозят продуктовые наборы, помогают ветеранам, организовывают спортивные и патриотические мероприятия, проводят для подопечных детского хосписа мастер-классы и спортивные тренировки.

Теги: РМК, УрФУ, волонтеры, сотрудничество



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