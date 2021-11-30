30 Ноября 2021
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Общество В России
Роспотребнадзор (2017) | Фото: tourweek.ru

Роспотребнадзор: эпидемии опасных инфекционных заболеваний в России нет

Роспотребнадзор официально признал, что никаких эпидемий в России нет. Ответ ведомства, датированный 25 октября с.г., опубликовал депутат Госдумы Михаил Делягин.

В ответе отмечается, то ВОЗ в марте 2020 года охарактеризовала ситуацию как пандемию, что неверно: это устно сделал лишь гендиреткор ВОЗ, а сама ВОЗ пандемию не объявляла.

Далее говорится, что в целом по России режим ЧС или режим повышенной готовности президентом или Правительством не вводился. Но во всех регионах он был введен и действует по настоящее время.

Наиболее интересна заключительная фраза:

"На территории Российской Федерации в период с 2020 года и по настоящее время эпидемий чумы, холеры, натуральной оспы и других опасных инфекционных заболеваний не зарегистрированы".

Как можно заметить, распространение коронавируса Роспотребнадзор тоже не считает эпидемией опасной инфекции. Почему же тогда в стране почти два года продолжаются запреты и ограничения?

Теги: роспотребнадзор, эпидемия



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