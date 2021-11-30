На Урале спецназ Росгвардии спас сорвавшегося со скалы туриста

Сотрудники ОМОН на транспорте управления Росгвардии по Свердловской области оказали первую помощь туристу, сорвавшемуся со скалы и получившему тяжелую травму ноги.

Мужчина упал с одной из скал массива Семь Братьев, что возле поселка Верх-Нейвинский. По счастливой случайности, неподалеку оказались бойцы спецподразделения Росгвардии, которые вместе с семьями решили отправиться в поход и отдохнуть на свежем воздухе.

Как рассказал сам пострадавший, он приехал полюбоваться одними из самых популярных скал Среднего Урала в составе тургруппы из Перми. Однако во время подъема мужчина поскользнулся и не смог удержать равновесие.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, силовики наложили на травмированную ногу шину, изготовленную из подручных средств, а затем вызвали экстренные службы. На протяжении двух часов спецназовцы на самодельных носилках транспортировали мужчину по лесной тропе до автодороги, где пострадавшего уже ждала бригада "скорой помощи", так как подъехать к месту происшествия через уральскую тайгу медавтомобиль не смог.

Сейчас турист находится в больнице поселка Чусовой Пермского края и готовится к операции. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.