30 Ноября 2021
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Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

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Общество В России
Анатолий Чубайс (2020) | Фото: Накануне.RU

Чубайс признал, что виновен за "все плохое" в России

Бывший глава "Роснано", спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс в интервью Ксении Собчак признал вину за "все плохое" в России. Выпуск, который вышел на YouTube-канале журналистки, был посвящен Авдотье Смирновой – жене Чубайса.

"Все плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня. Не потому что я такой великий, а потому что я так это воспринимаю", - сказал Чубайс.

Он добавил, что в свое время что-то "недопоняли, недоработали". При этом политик отметил, что и положительные изменения в России тоже связаны с деятельностью реформаторов. "Я замешан в том, что она [Россия] является такой, какой она является сейчас", - заявил Чубайс.

Напомним, в 2020 году Анатолий Чубайс ушел с поста руководителя Роснано на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями.

19 ноября текущего года в Роснано провели встречу с кредиторами и крупными держателями своих облигаций, после чего Мосбиржа по предписанию ЦБ приостановила торги всеми выпусками бондов российской госкомпании. 22 ноября торги на площадке возобновились — c обвалом. В своем сообщении о встрече с кредиторами и крупными владельцами облигаций Роснано указало, что на повестке было обсуждение финансовых результатов ее работы и возможные сценарии реструктуризации долгов.

По словам источника Forbes, объем исторически накопленных обязательств Роснано составляет около 148 млрд руб.

Между тем, экономист, бывший замминистра финансов и зампред ЦБ при Ельцине Сергей Алексашенко подсчитал, что в 2007-2011 годах государство дало Чубайсу в управление 105 млрд руб. ($4 млрд по курсу того времени), а на середину 2021 капитал Роснано составил $353 млн, и только потому, что МСФО разрешает засчитывать часть кредитов в капитал. Этот так называемый "добавочный капитал" составляет $813 млн, то есть, по мнению Алексашенко, от собственно государственных денег у Роснано ничего не осталась — "дырка от бублика", а вернее — минус $460 млн.

Теги: анатолий чубайс, ксения собчак



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