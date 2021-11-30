Экс-директор челябинского аэропорта получил условный срок за мошенничество в сфере страхования

Бывшего генерального директора АО "Челябинское авиапредприятие" Андрея Осипова приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года по обвинению в мошенничестве в сфере страхования с использованием служебного положения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Осипов был освобожден из-под стражи в зале суда.

Напомним, Осипов был задержан 3 марта сотрудниками регионального УФСБ, а 4 марта Центральный районный суд отправил обвиняемого под домашним арест. В ноябре суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу Осипову из-за нарушений условий отбывания наказания.

По версии следствия, в 2019-2020 гг. Осипов на служебном автомобиле Хендай Экус попал в аварию, но уехал с места ДТП. Чтобы получить страховую выплату по договору КАСКО, он дал указание подчиненному работнику инсценировать и оформить фиктивное ДТП. В дальнейшем работник предоставил в страховую компанию пакет документов о произошедшем страховом случае, на основании которых за ремонт было перечислено свыше 170 тыс. руб.

Прокурор просил приговорить Осипова к 3,5 годам колонии общего режима.