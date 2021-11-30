Семерых генералов и полковников Росгвардии заподозрили в махинациях на 192 млн рублей

Главная военная прокуратура заподозрила семерых старших офицеров Росгвардии в махинациях на 192 миллиона рублей, связанных с внедрением информационной системы (ИС) "Недвижимость", пишет "Коммерсантъ".

Речь идет об информационной системе, которая должна была объединить в едином реестре все объекты Росгвардии и внутренних войск МВД. В рамках проекта было заключено пять госконтрактов, по которым ИС должна была заработать к 2016 году, однако этого так и не произошло.

Материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии направлены в Следственный комитет.

Под подозрение в особо крупном мошенничестве попали несколько бывших руководителей ГЦ АСУ ВВ МВД и Росгвардии, в том числе генерал-майор Андрей Козлов и три офицера в звании полковника.

Позже выяснилось, что в 2017 году ряд высокопоставленных должностных лиц Росгвардии подписали фиктивные акты о введении в строй так и не запущенной в действие ИС "Недвижимость". Проверки показали, что к возможным злоупотреблениям могут быть причастны бывший начальник главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беляков, его заместитель генерал-майор Александр Выродов, глава департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенант Валерий Дугинов.

Издание отмечает, что этих генералов многие сослуживцы считали креатурами бывших первых заместителей директора Росгвардии генерал-полковников Сергея Меликова и Сергея Ченчика, а также заместителя, курировавшего тыловые вопросы, генерал-лейтенанта Сергея Милейко. Генералы Беляков и Дугинов уже покинули свои должности, а Выродов, хотя и числится пока военнослужащим, также уже написал рапорт об отставке.

Милейко был задержан в октябре прошлого года. Сообщалось, что поводом для расследования стали результаты проверки военной прокуратуры, которую начали по инициативе руководства Росгвардии.

Он обвинялся в мошенническом получении нежилого помещения в ведомственном доме в Балашихе, где его супруга открыла парикмахерскую. Как считает следствие, недвижимость была незаконно переоформлена через другого фигуранта дела. В июле Реутовский гарнизонный военный суд приговорил Милейко к шести годам колонии общего режима.