Научный журнал BMJ сообщил о нарушениях при испытаниях вакцины Pfizer

Клинические испытания вакцины против коронавируса Pfizer проходили с многочисленными нарушениями, сообщил научный медицинский журнал The BMJ.

Об этом изданию рассказала бывшая сотрудница и один из региональных руководителей компании Ventavia Брук Джексон, которая участвовала в испытаниях препарата.

В частности, вакцина далеко не всегда хранилась в надлежащих условиях, а медики, участвовавшие в исследованиях, знали о личностях добровольцев, противоречит принципу "слепого" тестирования работы вакцины.

Также Джексон предоставила данные о побочных эффектах препарата.

Кроме того, по словам бывшего сотрудника, ее уволили осенью 2020 года после того, как она сообщила о нарушениях, пишет Regnum.

В сентябре в Японии обнаружили инородные вещества в вакцине американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, сообщил телеканал NHK.

Препарат применяется для иммунизации населения в японском городе Сагамихара (префектура Канагава). В трех разных пунктах вакцинации медперсонал выявил 18 доз препарата с неизвестным белым веществом.

Аналогичный случай обнаружения инородного вещества в вакцине Pfizer был зафиксирован днем ранее в городе Камакура. Местные власти обратились к производителю с просьбой провести расследование.