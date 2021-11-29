Тюменский экспорт увеличился в 2,5 раза в 2021 году

В Тюменской области состоялся экспортный совет с предпринимателями. Несмотря на непростую экономическую ситуацию и продолжение пандемии, региональный экспорт в 2021 году восстанавливается после прошлогоднего падения и за 9 месяцев текущего года увеличился в 2,5 раза. Прирост показывают все товарные группы. Директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков отметил важность комплексного подхода в развитии экспортного потенциала региона, который заключается не только в комплексном сопровождении самих предприятий, но и в создании благоприятных условий для развития экспорта в целом. Для этого в Тюменской области внедряется утвержденный на федеральном уровне региональный экспортный стандарт. На сегодняшний день в области внедрены почти все инструменты стандарта, что является показателем исполнения в области национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Руководитель центра поддержки экспорта Салтанат Сибанбаева рассказала о наиболее эффективных мерах поддержки экспортеров. В первую очередь к ним относятся бизнес-миссии, поиск партнера, размещение на электронных торговых площадках. Также для продвижения тюменских товаров работают торговые экспозиции в Казахстане и Узбекистане.

В результате комплексной работы по итогам 9 месяцев текущего года более 80 компаний Тюменской области заключили экспортные контракты. На экспорт пошло не только нефтегазовое оборудование, но и пищевые товары, металлическая мебель, каркасные дома, детские игрушки, питьевая вода, изделия из кости и многое другое. Большое внимание уделяется экспорту образовательных и IT-услуг. В 2022 году запланирован ряд мероприятий для экспорта IT-услуг: вебинары, онлайн-бизнес-миссия в страны ЕС, выездная бизнес-миссия в ОАЭ. Принять участие в этих и других мероприятиях центра экспорта может любая компания, заинтересованная в выходе на внешние рынки.

Для поддержки предприятий в этом году в Тюменской области запустили новую финансовую программу "Экспортируй", которая реализуется Фондом микрофинансирования Тюменской области совместно со страховым агентством "Эксар", входящим в группу Российского экспортного центра. Это уникальный продукт, преимуществом которого является получение льготного займа для реализации экспортного контракта до 5 млн руб. по ставке, равной ключевой ставке рефинансирования. Особенно актуально это для тюменских поставщиков, работающих по постоплате с иностранным контрагентом.

Помимо региональных мер поддержки, предприятия могут воспользоваться и федеральными механизмами, которые реализует АО "Российский экспортный центр". Исполнительный директор АО "РЭЦ" Константин Евстюхин отметил, что сегодня более 30 услуг доступны на цифровой платформе "Мой экспорт", что значительно упрощает подачу заявок и сокращает комплект подтверждающих документов.

Большое внимание уделили компенсации транспортных затрат для производителей промышленной продукции, т.к. заявки на получение субсидии можно еще успеть подать до 9 декабря.

В ходе дискуссии предприниматели поделились и своим личным опытом выхода на экспорт, который, безусловно, позволит начинающим экспортерам совершать меньше ошибок. В том числе были озвучены предложения по совершенствованию действующих мер поддержки. Эти и другие инициативы бизнеса будут рассматриваться и в рамках работы ассоциации экспортеров, об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин. Заседание ассоциации экспортеров запланировано на 29 ноября 2021 года. Для участия необходимо обратиться в Торгово-промышленную палату.