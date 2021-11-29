Производство лекарств растет, добыча нефти снижается: социально-экономические итоги девяти месяцев в Тюменской области

По итогам 9 месяцев 2021 года в Тюменской области наблюдается рост промышленного производства (108,1% к январю — сентябрю 2020 года в сопоставимых ценах). Как сообщили в департаменте экономики Тюменской области, определяющее влияние на динамику промышленности оказывают обрабатывающие производства (115,8% к январю — сентябрю 2020 года). Продолжается реализация инвестиционных проектов, при этом наибольший объем инвестиций направлен в производственный сектор.

Наибольшие темпы роста отмечены в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях,177,6 % к уровню января-сентября 2020 года. Также значительный рост показало производство химических веществ и химических продуктов (142,5%), прочих готовых изделий (140,3%).

В "Добыче полезных ископаемых" произошло некоторое снижение показателей — 94,5% к январю-сентябрю 2020 года из-за уменьшения добычи сырой нефти (94,7% к уровню января-сентября 2020 года) в связи с действием соглашения со странами ОПЕК об ограничении объемов добычи нефти.

За январь-сентябрь 2021 года по данным Уральского таможенного управления внешнеторговый оборот с учетом взаимной торговли со странами ЕАЭС составил 1 886,0 млн долл. США (экспорт — 979,9 и импорт — 906,1 млн долл. США). Положительное сальдо внешней торговли составило 73,8 млн долл. США.

Основные экспортные поставки товаров осуществлены в Китай (14,5% от общего объема экспорта), Турцию (13,7%), Бельгию (11,7%), Нидерланды (7,3%), Польшу (7,1%), Казахстан (6,4%), Германию (4,6%), Южную Африку (3,5%), Италию (3,4%), Финляндию (3,0%), Марокко (2,6%), Норвегию (1,9%), Узбекистан (1,6%), Великобританию (1,4%).

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес (73,5%) занимали машины, оборудование и транспортные средства (товары 84-90 групп ТН ВЭД).

На 01.09.2021 численность населения области составила 1 549,7 тыс. человек, увеличившись по сравнению с началом 2021 года на 6,3 тыс. человек. За январь-сентябрь 2021 года (по оперативным данным Росстата) в области отмечается естественная убыль населения 1 554 человека. Миграционный прирост за январь — август 2021 года составил 7 641 человек.

Уровень безработицы в среднем в июле-сентябре 2021 года составил 4,0%. Уровень регистрируемой безработицы на 01.10.2021 составил 0,59% к численности рабочей силы. Коэффициент напряженности на региональном рынке труда на 01.10.2021 составил 0,35 человека на 1 вакансию.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная за январь-август 2021 года плата составила 54,6 тыс. рублей (105,9% к АППГ), реальная заработная плата — 100,9% к АППГ.

За январь-сентябрь 2021 года населению продано товаров на сумму 332,7 млрд рублей (105,6% к январю-сентябрю 2020 года в сопоставимых ценах). Оказано платных услуг на 93,2 млрд рублей (141,0% к январю-сентябрю 2020 года в сопоставимых ценах).