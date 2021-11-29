Житель Челябинской области получил 9 лет колонии за убийство знакомого

В Челябинской области 50-летний житель приговорен к 9 годам колонии общего режима за убийство знакомого, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, между мужчинами произошла ссора в ходе распития алкоголя. Обвиняемый нанес потерпевшему несколько ножевых ранений в различные части тела. Мужчина погиб на месте.

Мужчина вину не признал. Он заявил, что его оговорили, а кровь на его одежде появилась из-за того, что он проводил реанимационные мероприятия с погибшим.

По решению суда осужденный должен выплатить сыну погибшего 500 тыс. рублей морального вреда.