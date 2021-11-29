29 Ноября 2021
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Происшествия Липецкая область
село Николо-­Павловское, ДТП, ГАЗель, пешеходы, пострадавшие, смерть (2016) | Фото: МВД Свердловской области

"ГАЗель" вылетела на перрон липецкого автовокзала: один человек погиб

В Липецке на перрон автовокзала выехала грузопассажирская "ГАЗель", принадлежащая местным автобусным линиям. В этот момент на перроне находились пассажиры, ожидавшие свой автобус. В результате ДТП погибла женщина, на которую наехала "ГАЗель", еще два человека с травмами были госпитализированы, это пассажиры "ГАЗели". Сейчас в причинах трагедии разбираются следователи.

Водитель автомобиля также госпитализирован, его состояние сейчас уточняется. Предположительно ему стало плохо за рулем. Эту информацию подтверждают пассажиры, передает портал Gorod48.ru.

Теги: газель, перрон, автовокзал



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