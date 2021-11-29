"ГАЗель" вылетела на перрон липецкого автовокзала: один человек погиб

В Липецке на перрон автовокзала выехала грузопассажирская "ГАЗель", принадлежащая местным автобусным линиям. В этот момент на перроне находились пассажиры, ожидавшие свой автобус. В результате ДТП погибла женщина, на которую наехала "ГАЗель", еще два человека с травмами были госпитализированы, это пассажиры "ГАЗели". Сейчас в причинах трагедии разбираются следователи.