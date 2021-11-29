29 Ноября 2021
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сугробы, зима, снег, снегопад, завалы (2014) | Фото: Накануне.RU

На Москву идет циклон "Бенедикт" – ожидаются самые сильные осадки за 69 лет

Метеоролог Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона о приближении генуэзского циклона "Бенедикт", который во вторник, 30 ноября, придет в Москву. По уточненному прогнозу, циклон обрушит на столицу до 23 мм осадков или 40% от месячной нормы. "Два ведра воды на квадратный метр", - поясняет синоптик на своей странице в Instagram.

По словам Тишковца, осадки будут самыми сильными за последние 69 лет: "Интенсивные обложные дожди сменятся во второй половине дня снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров. Это будут самые сильные осадки за этот день за последние 69 лет. Рекорд дня пока принадлежит 1952 году (25.4 мм). Суточный рекорд осадков для всего ноября - 41 мм".

Теги: циклон, осадки, москва, прогноз, рекорд



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