На Южном Урале накажут директора магазина, где посетителей пропускали без QR-кодов

В Магнитогорске директору магазина "Пятерочка", где посетителей пропускали без проверки QR-кодов, грозит административная ответственность.

Как сообщили Накануне.RU в администрации города, речь идет о сетевом магазине по улице 50-летия Магнитки, 40. "Контроль кодов отсутствовал в "Пятерочке", за что в отношении директора магазина начато административное расследование", - рассказали в мэрии.

Ранее за аналогичное нарушение уже был выписан протокол на должностное лицо магазина "Магнит".

Напомним, в Челябинской области QR-код требуется при посещении культурных, развлекательных, спортивных, иных мероприятий в закрытом помещении, объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров. С 1 декабря по 9 января вход во все заведения общепита будет осуществляться также по QR-кодам.