29 Ноября 2021
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Экономика В России Москва
аэропорт Шереметьево, Аэрофлот, самолеты (2019) | Фото: Накануне.RU

"Аэрофлот" впервые за два года вышел на квартальную чистую прибыль

Группа "Аэрофлот" впервые за два года получила квартальную чистую прибыль – она составила 11,6 млрд руб. сообщил заместитель гендиректора по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

По его словам, улучшить финансовые показатели удалось за счет роста объема внутрироссийских перевозок. Пассажиропоток группы на внутреннем рынке в третьем квартале вырос на 27,4% к прошлому году. После снятия ограничений на полеты в ряд стран начался рост и в международном сегменте.

Квартальная выручка превысила 167 млрд руб.

Пассажиропоток по итогам квартала вырос на 53,6%, а по итогам девяти месяцев 2021 года группа перевезла более 34 млн человек (рост на 48% к аналогичному периоду прошлого года.

Теги: аэрофлот, квартал, чистая прибыль, пассажиропоток



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