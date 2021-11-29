В Челябинске подрядчик затягивает ремонт трамвайных путей

В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей на пересечении улиц Степана Разина и Овчинникова. Подрядчик уже во второй раз переносит срок сдачи объекта, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов, подрядная организация "Челябстройсервис" продлевает работы по ремонту трамвайных путей.

Работы планировалось завершить 26 ноября, но подрядчик перенес их на 28 ноября. В настоящий момент от подрядной организации поступила информация о необходимости продления сроков ремонта до 1 декабря.