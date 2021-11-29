Российские школьники могут выиграть гаджет в олимпиаде "Югра многовековая"

Новый гаджет за правильные ответы на вопросы о любопытных фактах об истории, географии, традициях и культуре коренных малочисленных народов Севера, а также наследии Югры, могут получить школьники из самых разных регионов России.

С 22 ноября на платформе УЧИ.РУ стартовала олимпиада "Югра многовековая", организатором которой выступает центр "Открытый регион". Олимпиада приурочена к Дню рождения автономного округа, а ее цель - познакомить школьников со всей страны с самобытным сибирским регионом, который может стать интересным пунктом для посещения во время путешествий.

Подробностями о проекте в беседе с корреспондентом Накануне.RU поделилась директор центра "Открытый регион" Маргарита Козлова.

– Расскажите, пожалуйста, об олимпиаде "Югра многовековая". Что это за проект, в каком формате она проходит?

– Характер этой олимпиады историко-краеведческий. Формат этой олимпиады Всероссийский. Таким образом, мы можем сказать, что мы проводим Всероссийскую историко-краеведческую олимпиаду под названием "Многовековая Югра". Важно, что эта олимпиада является одним из мероприятий ежегодного приоритетного окружного проекта с одноименным названием, в рамках которого мы ведем академическую, научную, археологическую работу. Это вот такое новое направление, новый модуль в нашем окружном проекте и ориентирован он, конечно, прежде всего, на просвещение. Проект "пилотный" и в данном случае, мы выбрали такую целевую аудиторию – школьную, подростковую. Это учащиеся с первого по 11 класс. Хотим рассказать всем школьникам России о географии, природе, культуре, истории и иных интересных фактах, которые касаются нашего красивого, как мы считаем, самобытного региона под названием Югра.

Что касается условий участия, так как мы обозначили для школьников всей страны возможность принять участие в нашей олимпиаде, то, соответственно, и стать победителем может не только югорчанин, житель округа, но и житель любого региона России. Олимпиада проходит в онлайн-режиме, для нее выбрали достаточно известную образовательную платформу УЧИ.РУ. Пользователей у этой платформы достаточное количество. Каждому школьнику, который решит поучаствовать, будет предложено по 10 вопросов. Причем, подбираются они в рандомном порядке. Мы разработали гораздо больше вопросов по Югре, но случайным выбором каждому, зашедшему на платформу будет подбираться блок вопросов: по культуре, истории, географии.

– А как будут подводиться итоги?

– Подводить итоги мы тоже будем в автоматизированном режиме. Тут будет исключен субъективный подход, потому что уже внутри системы мы видим начисления баллов за правильные ответы или "условно правильные", потому что там есть градация до 10 баллов. То есть, за ответ на вопрос можно заработать до 10 баллов. По итогам олимпиады, каждый школьник получит сертификат участника, каждый, правильно ответивший - грамоту победителя. Ограниченное количество победителей мы дополнительно готовы наградить ценными подарками.

Их отбирать будем по такому критерию, как скорость прохождения олимпиады, умноженное, естественно, на число правильных ответов. Таким образом, мы определим девять обладателей ценных подарков. Ими могут стать представители любого региона России.

– Будут ли какие-то подсказки для детей из других субъектов? Ведь им выполнять задания сложнее, чем тем, кто вырос в Югре.

– Мы считаем, что задания хоть и интересные, и, возможно, в какой-то степени сложные, но доступны абсолютно для всех. Данные [для вопросов - примеч.] мы берем из тех источников, которые доступны всем. Во-вторых, мы делаем просветительские мероприятия, размещая их на своих ресурсах. На портале есть небольшой, интерактивный видеоролик. Он знакомит перед прохождением заданий с некоторыми важными фактами. Для участников он служит небольшой подсказкой при прохождении теста. Публикуем факты, в формате "вопрос, ответ". Кроме того, у школьников других регионов, есть еще один инструмент. В каждом из разделов олимпиады есть тестовые задания, когда ученик сперва репетирует прохождение теста, а потом нажимает кнопку, что готов пройти тест. Вопросы могут встретиться в основных заданиях. Наша задача - просветительская, мы максимально раскрыли все возможности для прохождения олимпиады всеми учениками. У нас нет задачи устроить жесткий конкурсный отбор с призовыми местами. Я думаю, что все желающие, в той или иной мере справятся с олимпиадой.

– На ваш взгляд, повысит ли олимпиада туристическую привлекательность региона?

– Привлекая внимание к Югре, к ее истории и культуре, мы рассчитываем на интерес, в том числе туристский. Надеемся заинтересовать школьников и их родителей, однажды принять решение посетить Югру увидеть воочию то, что они прочитали в вопросах нашей олимпиады

Добавлю, что олимпиада проводится по инициативе правительства автономного округа и она приурочена к нашему Дню рождения округа. Мы его традиционно празднуем 10 декабря и в этом году автономному округу исполняет 91 год. Именно автономному округу. Потому что Югра имеет многовековую историю и мы говорим более чем о девяти сотнях исторических лет за плечами, но именно как субъект РФ, округ отмечает 91-ый день рождения.

– Олимпиада уже стартовала - с 22 ноября и продлится до 5 декабря. Есть ли к ней интерес у школьников? Много ли человек участвует?

– Да, мы следим и анализируем ситуацию ежедневно. На сегодняшний день участие в ней приняли более двух сотен тысяч участников. Мы, конечно, рассчитываем, что еще примерно столько же придут к нам на платформу УЧИ.РУ.

– Какие планы на будущее? Станет ли проведение олимпиады "Югра многовековая" традицией?

– Мы планируем повторить олимпиаду и сделать ее ежегодной. Мы специально создавали и планируем оставить платформу постоянно работающей. После завершения олимпиады задания останутся в доступе для всех учеников, разумеется, уже без подведения итогов и вручения призов. Она станет тренировочным элементом, ровно до следующего года. Более того, у нас планы - расширить целевую аудиторию и начать работать с молодежью - не только со школьниками, но и студентами колледжей и вузов. Ориентируемся включить их на будущий год. Уже сейчас, читая наши анонсы они проявляют интерес и тоже хотят пройти олимпиаду.