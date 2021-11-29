Жительница Южного Урала получила условный срок за истязание детей

Жительница Златоуста приговорена к 3 годам 1 месяцу лишения свободы условно за истязание своих детей и жестокое обращение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщина с июля 2020 года по апрель 2021 года на фоне злоупотребления спиртным причиняла физические и нравственные страдания своим детям 13 и 10 лет за незначительные провинности.

Установлено 10 фактов причинения телесных повреждений детям.

Женщина признала вину и раскаялась в содеянном. Суд учел, что женщина устроилась на работу и встала на путь исправления, поэтому ей назначено условное наказание с испытательным сроком 3 года.