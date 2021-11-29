Путин поручил губернаторам "взять под личный контроль" темпы вакцинации

Президент России Владимир Путин задокументировал свое пожелание в адрес губернаторов, чтобы те взяли на себя контроль за ковидными ограничениями в регионах, а также за темпами вакцинации.

На сайте Кремля опубликован список поручений по итогам совещания главы государства с правительством на прошлой неделе. Собственно, поручений всего два, и одно из них звучит так: "Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции".

Отмечается, что докладывать о состоянии дел губернаторы должны ежемесячно, первый отчет – до 30 ноября.