29 Ноября 2021
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Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным (2021) | Фото: RT

Путин поручил губернаторам "взять под личный контроль" темпы вакцинации

Президент России Владимир Путин задокументировал свое пожелание в адрес губернаторов, чтобы те взяли на себя контроль за ковидными ограничениями в регионах, а также за темпами вакцинации.  

На сайте Кремля опубликован список поручений по итогам совещания главы государства с правительством на прошлой неделе. Собственно, поручений всего два, и одно из них звучит так: "Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции".

Отмечается, что докладывать о состоянии дел губернаторы должны ежемесячно, первый отчет – до 30 ноября.

Теги: владимир путин, вакцинация, губернаторы, личный контроль



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