"Надо сохранять собственное достоинство". Из детской реанимации кемеровской больницы уволились семь врачей

Из Кузбасской областной больницы им. Беляева уволились сразу семь врачей из отделения детской реанимации. Об этом написал один из уволившихся врачей Василий Жданов в своем Instagram.

"Детская реанимация областной больницы - всё, - написал он.

Жданов сообщил, что в какой-то момент руководство больницы решило, что результаты и качество работы больше не критерий, а главное - это лояльность. И начало "целенаправленно выдавливать высококлассного детского реаниматолога со стажем работы в 22 года" с целью заменить на более послушного непрофессионала. Другим ставили ультиматумы и угрожали, создавая невыносимые условия работы. Это притом что специалисты данного профиля на весь золота.

Он не пояснил, что именно за давление стало причиной массового увольнения врачей.

"Мне звонили врачи, оставшиеся в областной. Плакали. Не надо плакать, коллеги. Надо отстаивать свои права. И сохранять собственное достоинство. А то и его отнимут", - заключил Жданов.

В январе Василий Жданов спас ребёнка на борту самолета над Атлантическим океаном.

В пресс-службе больницы заявили, что не отвечают на устные запросы СМИ - только на письменные.

В областном Минздраве заявили, что ведомством взято на контроль оказание медицинской помощи детям по профилю анастезиология-реаниматология в соответствии с маршрутизацией, утвержденной приказами Минздрава Кузбасса.