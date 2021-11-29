Минэкономики приготовило документы для сокращения списка моногородов вдвое

Минэкономразвития России опубликовало проекты постановлений, которые закрепят план по сокращению числа моногородов вдвое – с 321 до 163. Предлагается исключить из текущего списка те города, которые находятся в зоне до 50 километров от региональных столиц: в министерстве считают, что жители этих населенных пунктов могут ездить работать в областные центры, пишет "Коммерсант". Если постановления будут приняты, то статуса моногорода может лишиться, например, Верхняя Пышма в Свердловской области - город вплотную примыкает к Екатеринбургу.

Читайте также: Правительство сократит перечень российских моногородов

С другой стороны, документы упростят включение в перечень моногородов угольных поселков Кузбасса – предлагается снизить порог допустимых массовых увольнений с монопредприятий с 20% до 10% от общей численности населения.

Одновременно предполагается снять ограничения на льготы территорий опережающего развития для моногородов — вместо закрытого перечня возможностей их получения министерство предлагает сохранить только ограничения на поддержку монопредприятий по стандартной схеме для резидентов и запрета производств ими подакцизных товаров.

Напомним, сейчас государство субсидирует создание в моногородах новых рабочих мест через НКО "Фонд развития моногородов" (ее контролирует ВЭБ.РФ). Предполагается, что субсидии сократятся с 4,7 млрд до 4,2 млрд руб. в год.