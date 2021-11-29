29 Ноября 2021
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Общество Челябинская область
стела Город трудовой доблести, Алексей Текслер (2021) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинске открыли стелу "Город трудовой доблести"

В Челябинске открыли стелу в честь присвоения звания "Город трудовой доблести". В торжественной церемонии принял участие губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Мы гордимся, что Челябинск в годы войны гордо именовался Танкоградом. Но Танкоград - это, в первую очередь, люди. И действительно, на тех фотографиях, которые расположены и на стеле, и на пилонах вокруг, видим женские лица, детские лица. Во время Великой Отечественной войны они наряду с мужчинами работали на промышленных предприятиях день и ночь", - отметил губернатор.

Автором проекта стелы в Челябинской области стал скульптор-монументалист Денис Стритович.

стела Город трудовой доблести, Алексей Текслер,(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области,

Теги: стела, Алексей Текслер, город трудовой доблести,



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