В Челябинске открыли стелу "Город трудовой доблести"

В Челябинске открыли стелу в честь присвоения звания "Город трудовой доблести". В торжественной церемонии принял участие губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Мы гордимся, что Челябинск в годы войны гордо именовался Танкоградом. Но Танкоград - это, в первую очередь, люди. И действительно, на тех фотографиях, которые расположены и на стеле, и на пилонах вокруг, видим женские лица, детские лица. Во время Великой Отечественной войны они наряду с мужчинами работали на промышленных предприятиях день и ночь", - отметил губернатор.

Автором проекта стелы в Челябинской области стал скульптор-монументалист Денис Стритович.