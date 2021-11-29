Добровольцам, тушившим леса Якутии, до сих пор не заплатили за работу

В Якутии до сих пор ждут оплату своей работы более четырех тысяч человек, которые были задействованы летом на тушении лесных пожаров.

Долг перед добровольцами составляет 184,4 млн рублей, сообщили в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

По словам главного лесничего Якутии Сергея Сивцева, выплаты люди должны были получить до 1 ноября, но деньги задерживают, передает Regnum. Проект распоряжения о выплате по кредиторской задолженности сейчас проходит согласование в Минфине РФ.

Напомним, в Якутии в середине сентября был снят режим ЧС, введенный из-за масштабных лесных пожаров. Николаев вручил волонтерам памятные знаки республики "Участник тушения лесных пожаров 2021 года".