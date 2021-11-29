29 Ноября 2021
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Армия и ВПК В России
Модель траектории гиперзвуковой ракеты (2021) | Фото: 163.com

В 2022 году в ВКС поступят новые самолеты с гиперзвуковым оружием

В воздушно-космические силы России в 2022 году поступят новые самолеты, часть из которых будут вооружены гиперзвуковым оружием.

Как сообщил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин, на следующий год государственный оборонный заказ предусматривает закупку более 200 единиц основных образцов вооружения, как специальной, так и военной техники ВКС.

По его словам, "уровень современности", согласно оценке Юдина, благодаря этому составит 89%, сообщает "Красная звезда".  

Ранее спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, бывший министр обороны РФ Сергей Иванов сообщил, в какую цену обошлось бюджету создание новейших систем российского оружия.

Теги: гиперзвуковое оружие, ВКС России, самолеты



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