В 2022 году в ВКС поступят новые самолеты с гиперзвуковым оружием

В воздушно-космические силы России в 2022 году поступят новые самолеты, часть из которых будут вооружены гиперзвуковым оружием.

Как сообщил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин, на следующий год государственный оборонный заказ предусматривает закупку более 200 единиц основных образцов вооружения, как специальной, так и военной техники ВКС.

По его словам, "уровень современности", согласно оценке Юдина, благодаря этому составит 89%, сообщает "Красная звезда".

Ранее спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, бывший министр обороны РФ Сергей Иванов сообщил, в какую цену обошлось бюджету создание новейших систем российского оружия.