В чеченских школах в учебную программу включили учебник об Ахмате Кадырове

В чеченских школах для старшеклассников в учебную программу включили учебник о первом президенте республики Ахмате Кадырове.

Учебное пособие называется "Путь, озаренный светом". Оно предназначено для учеников 9-11 классов в качестве дополнительного материала по изучению истории.

В книге идет речь о жизни и деятельности Ахмата Кадырова, его работе, политических взглядах и достижениях.

Автор книги — начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чечне Амруди Эдилов, сообщает ЧГТРК "Грозный".