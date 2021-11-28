29 Ноября 2021
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лаборатория УрФУ (2020) | Фото: Накануне.RU

Ученые из провинции воспринимают разницу в зарплатах с москвичами как несправедливость – президент РАН

Российские нестоличные ученые видят диспропорцию между уровнем своих доходов и коллег из Москвы, и эта разница воспринимается провинциалами как несправедливость, ведь по-разному оплачивается часто одна и та же работа, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.
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"В Москве и Новосибирске делается наука одинакового качества. Однако по Москве ученые получают в среднем вдвое больше, чем в Новосибирске. В результате складываются диспропорции, которые ученые воспринимают как несправедливость", - цитирует ТАСС слова Сергеева.

Ситуацию с зарплатами ученых в регионах в этом году вроде бы начали активно обсуждать, но потом снова будто бы подзабыли. В итоге в принятый на прошлой неделе Госдумой бюджет не приняли поправки, предложенные рядом депутатов и связанные с увеличением финансирования науки.

А начиналось все в феврале этого года, когда Владимир Путин провел видеоконференцию с учеными новосибирского Института цитологии и генетики, силами которых созданы и апробированы две уникальные технологии лечения опухолей различной этиологии, основанные на ранее неизвестных принципах.

Радость от уникального открытия спутало замечание одной из участниц коллектива — старшего научного сотрудника института Анастасии Проскуриной. Ее зарплата даже на должности с.н.с. составляет всего лишь 25 тыс. руб. в месяц.

"Это, в принципе, достаточно высокая должность, как я считаю, и на мой взгляд, не соответствует [зарплате]. После того как вы издали указ свой о повышении зарплат научным сотрудникам года три назад, у нас сотрудникам [сказали] перейти на полставки, чтобы отчитаться о повышении зарплат руководству. Обосновывали это тем, что указ был, а бюджет увеличен не был", — отметила она.

Владимир Путин уточнил размер средней зарплаты у министра финансов Антона Сиуанова, также присутствовавшего на конференции. Тот оперативно отметил, что средний показатель по региону сейчас 39 тыс. руб., а зарплаты учёных составляют 210% от него.

"Хах! — усмехнулся на это Путин. — 39 средняя! Если 200 [процентов] от среднего по региону, то у нее должна быть зарплата 78 тыс. Где деньги-то? Антон Германович (обращается к Силуанову, министру финансов РФ), вы говорите, что у вас информация, что у них там зарплаты 200% от среднего по региону. Где, деньги, Зин?" — эмоционально отреагировал глава государства.

На случай проблем после этого разговора президент посоветовал сотруднице лаборатории напрямую звонить к нему в администрацию. Проверку по данному факту начали СКР и прокуратура.

Теги: александр сергеев, наука, зарплаты, молодые ученые, ран



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