В России на фоне пандемии отмечен восьмикратный рост спроса на астрологов

Специалисты службы HeadHunter проанализировали спрос на "специалистов" в области эзотерики, астрологии и таро. Выяснилось, что с начала 2021 года в России было открыто 24 вакансии для астрологов и менеджеров по продажам соответствующих услуг, пять вакансий для эзотериков и три вакансии для тарологов. За аналогичный период 2020 года в стране было открыто всего три вакансии астролога, то есть, спрос на этих специалистов вырос в восемь раз за год. Для тарологов и эзотериков в прошлом году было лишь по одному предложению о работе, говорится в исследовании HR-сервиса.

Большая часть вакансий приходится на столичные регионы: 66% на Москву, 25% на Санкт-Петербург, единичные предложения встречаются в других городах страны.

На данный момент в столице открыта вакансия астролога для онлайн-консультаций с зарплатой от 100 тыс. руб. до вычета налогов. Также в Москве эзотерик-таролог может заработать от 60 тыс. до 80 тыс. руб. в месяц до вычета налогов, но работать придется очно. От претендента на вакансию требуют стаж работы по профилю от шести лет и умение работать с разными колодами.