28 Ноября 2021
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Политика Санкт-Петербург
беглов, питер, лп (2021) | Фото: https://vk.com/wall621124375_6

На встрече с жителями Красногвардейского района Беглов стал отрицать объявленный Смольным рост цены на проезд

Губернатор Петербурга Александр Беглов в живой беседе с петербуржцам пообещал урегулировать проблемы с общественном транспортом. Однако, когда недовольные жители города напомнили ему о скором подорожании оплаты за разовый проезд в метро и автобусах, глава города стал это отрицать.

В субботу Беглов приехал с инспекцией в Красногвардейский район, где пообщался с неравнодушными жителями. Главным образом, люди жаловались губернатору на проблемы с общественным транспортом в Северной столице, сообщил блогер Владислав Счастливый на своей странице «Вконтакте».

беглов, питер, лп(2021)|Фото: https://vk.com/wall621124375_6

По его словам, петербуржцы спрашивали Беглова, почему в городе не открываются станции метро, при этом обратив внимание на то, что существующие объекты требуют ремонта. В качестве примера таких станций можно привести «Беговую» на зеленой ветке с постоянно отваливающейся облицовкой, а также «Дунайскую» Фрунзенско-Приморской линии с систематическими протечками.

«Привели в пример Москву, в которой сеть метрополитена активно развивается, при том, что в Санкт-Петербурге проезд в метро со следующего года станет дороже, чем в столице. Имеющихся автобусов и троллейбусов для решения проблем недостаточно – число горожан растет, а новые маршруты не появляются», — пишет Владислав.

Отдельного внимания, по версии жителей Красногвардейского, заслуживает анонсированное Смольным подорожание цены на разовый проезд в общественном транспорте. Недавно в пресс-службе администрации Петербурга сообщили, что уже с 1 января проезд пот «гостевому тарифу» в метро будет стоить 65 рублей, а в автобусе — 60. СМИ прогнозировали, что данная инициатива спровоцирует недовольство в обществе.

В ответ на логичные возмущения граждан Беглов без конкретных предложений пообещал решить проблемы с ремонтом метро. Правда, когда речь зашла о подорожании цены за разовый проезд, градоначальник дал понять, что якобы не владеет соответствующей информацией, чем удивил петербуржцев.

«Александр Дмитриевич ответил в духе настоящих чиновников. Пообещал, что будут запущены несколько маршрутов наземного транспорта, правда не смог пояснить, когда и какие. Заявил, что проблемы метро будут решаться (тоже без конкретики), а потом и вовсе удивил, когда стал отрицать подорожание оплаты метро, которое официально анонсировано. Плохо пока верится, что проблемы городского общественного транспорта будут решаться на нашем веку», — заключил блогер.

Ранее журналисты писали, что Смольный анонсировал рост цены за проезд в общественном транспорте на фоне реализуемого губернатором Бегловым плана по формированию «триллионного бюджета».

Теги: александр беглов, смольный, цены на проезд,



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