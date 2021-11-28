В одном из ТЦ Москвы 17-летняя девушка каталась на перилах эскалатора и сорвалась вниз

В торговом центре на Проспекте Мира в Москве 17-летняя девушка, катавшаяся на перилах межэтажного эскалатора, потеряла равновесие и упала на пол нижнего этажа, пролетев несколько десятков метров.

По данным столичной прокуратуры, девушка госпитализирована в тяжелом состоянии.

"Проводится прокурорская проверка безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также законодательства о несовершеннолетних", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Известно, что девушка находилась в ТЦ в ночь на 28 ноября без сопровождения взрослых. Зато, как видно на видео, снятом камерой видеонаблюдения, с ней был минимум один единомышленник – молодой человек тоже сел на перила, правда, более безопасно – он в случае падения просто бы упал на соседний эскалатор, идущий вниз. Девушка же буквально зависла над огромным по высоте пролетом.