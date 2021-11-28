28 Ноября 2021
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Общество Москва
Наталья Чистякова-Ионова Глюкоза (2016) | Фото:instagram.com/chistyakova_ionova

"Где детям курить?": певица Глюкоза предложила оборудовать в школах курилки

Певица, блогер (2,2 млн подписчиков в Instagram) и инфлюенсер (лидер мнений) Глюкоза (она же Наталья Чистякова-Ионова) выступила за оборудование в школах курилок для детей.

На YouTube-шоу Эльдара Джарахова Чистякова-Ионова рассказала случай из своей родительской практики. 14-летнюю дочь артистки "выгнали из школы" за курение.

"Лиду (дочь Глюкозы – прим. ред.) вместе с компанией поймали за курение. Меня вызвали к директору. Я понимаю, что с этой свободой Лида немножко не справляется. Но с другой стороны: а где детям курить? Они в машине едут с родителями - там не могут. Из школы не выпускают. Ну сделайте уже детям место для курения! Ее выгнали из-за этого", - предложила артистка.

Сама Чистякова-Ионова в возрасте, в котором сейчас находится ее дочь, уже не просто курила. Например, ее первый продюсер Максим Фадеев рассказывал о знакомстве с девочкой-подростком: "Там я познакомился с дерзкой, наглой, пьяной девкой. Она с балкона заблевала нижний балкон режиссера".

Теги: глюкоза, пропаганда, курение, дети, школа



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